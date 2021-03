Stefania Orlando parla dell’Isola dei famosi e del ruolo di opinionista di Tommaso Zorzi

Stefania Orlando ha parlato dell’Isola dei famosi e del ruolo di opinionista del suo caro amico vip, Tommaso Zorzi. La terza classificata del Grande Fratello Vip 5 ne ha parlato sia a Casa Chi che a Fanpage.it. Stefania Orlando ha espresso le sue preferenze per i seguenti naufraghi vip dell’Isola dei famosi 2021 condotta da Ilary Blasi: Vera Gemma “che darà soddisfazioni”, Angela Melillo “perché ha un carattere niente male”, Drusilla Gucci “con le sue ossa” e Akash Kumar “perché ci regalerà dei bei siparietti con Tommaso”; ma anche Roberto Ciufoli “per le sue perle” e Fariba Tehrani “ce la metterà tutta”.

Stefania ha espresso un giudizio molto positivo sull’influencer nonché vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi, nelle vesti di opinionista fisso all’Isola: “Su Tommaso Zorzi ovviamente le aspettative erano molto alte ma non le ha deluse assolutamente, sembrava una persona navigata. Stava seduto accanto a Iva Zanicchi, uno dei mostri sacri della televisione italiana e lui non ha sfigurato per niente: intelligente, ironico, elegante e con la battuta sempre pronta per creare dinamiche”.

Anche lei avrebbe svolto con molto piacere il ruolo di opinionista all’Isola dei famosi: “Sì, mi sarebbe piaciuto molto, è ovvio, ma c’è una grande professionista come Iva Zanicchi, ci sarà Elettra Lamborghini: al suo fianco ci sono due grandi, ma è ovvio che mi sarebbe piaciuto… ma io intanto guardo”.

Anche a Fanpage.it ha ribadito il suo pensiero: “L’ho trovato molto a suo agio nel ruolo di opinionista anche se, secondo me, Tommaso potrebbe condurre un suo show, ne sarebbe in grado. Ma è giusto che si facciano le cose step by step, all’Isola è stato ampiamente all’altezza”.

E voi che cosa ne pensate di Zorzi nel ruolo di opinionista? Vi piace o avreste voluto Stefania Orlando al suo posto?