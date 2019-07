Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta in vacanza relax in Abruzzo

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sono in vacanza relax in Abruzzo, terra natale della senatrice del Partito Democratico nonché ex presidente della provincia dell’Aquila dal 2004 al 2010. L’ex concorrente pluritatuato del Grande Fratello 15 ha condiviso alcune foto della loro vacanza con i suoi follower su Instagram.

L’ex spogliarellista del Grande Fratello 15 e la senatrice democratica Stefania Pezzopane mandano baci a cuoricino e augurano una buona estate 2019 ai loro fan. Vacanza all’insegna del mare, del sole, dell’amore e del relax per la chiacchierata coppia vip del jet set italiano.

Ancora una volta i selfie della senatrice del PD e dell’ex spogliarellista hanno spaccato in due il popolo della Rete. C’è chi applaude al loro amore nonostante le roventi polemiche e la differenza di età e chi invece pensa che sia una “storia da reality”. E voi che cosa ne pensate? Vi piace questa coppia vip?

Redazione-iGossip