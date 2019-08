Stefano Bettarini e Nicoletta Larini pensano a un figlio, dopo aver festeggiato due anni d’amore. L’ha rivelato l’ex marito di Simona Ventura a Nuovo Tv. “Va tutto alla grande – ha spiegato l’ex calciatore della Sampdoria e della Fiorentina -, ma nessuno può prevedere il futuro. Insieme stiamo benissimo, lei dà un valore aggiunto alla mia vita e per me è molto importante. Per ora, però, mi è impossibile dire che Nicoletta sia la donna della mia vita ma solo perché nessuno può sapere che cosa ci riserva il futuro. Come si dice? Finché la barca va, lasciamola andare”.

L’ex concorrente di Temptation Island non vuole porre freni o divieti alla possibilità di diventare papà per la terza volta, dopo i due figli avuti dall’ex moglie SuperSimo, ma non rientra sicuramente nei progetti immediati della coppia vip. Il noto personaggio tv ed ex difensore ha spiegato: “Io ho già due figli grandi e non mi ci vedo a ricominciare da capo. Anche quando io e Nicoletta ne parliamo finiamo sempre col dirci che per ora stiamo benissimo così: possiamo andare a fare un viaggio, possiamo stare fuori fino a tardi e quanto vogliamo. Certo, in futuro mai dire mai”.

Redazione-iGossip