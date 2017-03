Stefano Bettarini ha incassato il colpo! L’inviato dell’Isola dei famosi 2017 è stato scaricato senza troppi complimenti dalla modella brasiliana Dayane Mello, dopo un brevissimo flirt in Honduras. La splendida e sexy modella brasiliana Dayane Mello ha rilasciato un’intervista al vetriolo nei confronti dell’ex marito della star tv Simona Ventura a Vanity Fair in cui ha elencato tutti i difetti dell’ex calciatore della Fiorentina e della Sampdoria e ha precisato che non è la sua fidanzata!

La protagonista del bollente calendario For Men Magazine 2015 ha infatti dichiarato: “Chiariamolo: non stiamo insieme. Ci siamo baciati, come capita a volte tra adulti quando c’è una certa attrazione, ma non sono la sua fidanzata. Ho detto che lo aspetto al suo rientro dall’Isola e lo ribadisco: voglio vederlo e chiarirmi con lui. Ma non ho mai affermato di essere innamorata pazza di lui, anzi. Non lo sono e non so se lo sarò mai… L’attrazione è una cosa, essere innamorati un’altra. E io non sono certo il tipo di donna che perde la testa per un uomo che conosce da appena quattro giorni”. La sexy modella brasiliana Dayane Mello ha descritto i difetti dell’inviato dell’Isola dei famosi 2017: “Ha un atteggiamento possessivo e geloso che a volte mi spaventa. Non siamo una coppia e non ci eravamo mai frequentati prima dell’Isola dei Famosi, eppure da quando sono tornata a casa non solo mi chiama tutti i giorni più volte al giorno, ma mi sommerge di messaggi…”. Per poi aggiungere: “Che a Stefano piaccia decidere la vita degli altri. E per una donna indipendente come me questo atteggiamento è difficile da accettare”.

La replica di Bettarini non si è fatta attendere ed è arrivata via social. L’inviato del reality show di Canale 5, condotto dalla star tv Alessia Marcuzzi, ha condiviso una sua foto su Instagram e ha lanciato un messaggio forte, chiaro e duro a Dayane: “La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per farli fuggire. #always #smile #my #life #nevergiveup #spybetta #island #solocosebelle #tuttosottocontrollo #avantiunaltra”.

Una sua fan commenta: “Bravo Bettarini, quella ti deve solo ringraziare perché prima di conoscerti era una sconosciuta. Ha visto che è stata eliminata per prima e non sapeva come fare per avere notorietà inventandosi che si è innamorata di te. Non meritava neanche il mazzo di fiori di San Valentino, è solo una s……”. Ma non tutti i suoi follower sono d’accordo con il suo post. C’è anche chi gli fa notare che il suo post è sessista e maschilista all’ennesima potenza…