Stefano Bettarini innamorato di Nicoletta Larini, 23 anni meno di lui

La felicità di Stefano Bettarini è palpabile: lo dicono il suo sorriso e i suoi occhi, persi in quelli di Nicoletta Larini. Lui 45 anni, lei 22; ma l’età non conta, almeno per loro che hanno deciso di fare importanti progetti di coppia.

Sembra dunque che Bettarini (che già da tempo esprime la felicità per la relazione) abbia chiuso con la fama del latin lover per dedicarsi completamente alla sua nuova fiamma. “Sono pronto per diventare ancora papà – dice lo showman al settimanale “Chi” -. Senza paura, perché Nicoletta è la donna giusta. E poi i miei figli hanno conosciuto Nico e soprattutto con Giacomo c’è un grande feeling”.

Stefano Bettarini: “Sono innamorato e ora voglio un bambino”

L’ex calciatore ha ufficializzato la relazione con Nicoletta in una lunga intervista al settimanale di Alfonso Signorini. “Sono giovane – ha detto la Larini, figlia dell’ex pilota di Formula 1 Nicola Larini – ma dentro mi sento una donna che sa quello che vuole. Mi piacerebbe costruire una famiglia con Stefano”.

La differenza di età? “Sono il nulla. Ci amiamo. Il resto è aria” afferma Bettarini.