Stefano Bettarini, Salvo Veneziano e Maurizio Sorge denunciati da Alfonso Signorini e dal GF: lo rivela Gabriele Parpiglia

Stefano Bettarini, Salvo Veneziano e Maurizio Sorge sarebbero stati denunciati da Alfonso Signorini e dal Grande Fratello. Dopo la durissima querelle mediatico-social tra i due ex gieffini vip e il conduttore e gli autori del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, le aziende che rappresentano il programma e il conduttore Alfonso Signorini avrebbero fatto partire azioni legali congiunte.

La notizia è stata diffusa dal giornalista di Chi e Casa Chi, Gabriele Parpiglia. In un articolo pubblicato su Giornalettismo, l’autore tv e conduttore radiofonico ha scritto: “A nulla servono le smentite, perché le querele hanno un corso legale ben preciso e tempi precisi dettati da burocrazia e apertura fascicoli per indagine. Ma Giornalettismo svela chi sono i destinatari delle missive senza possibilità di essere smentiti. Le prossime parole saranno quelle dei legali, non in tv, non sui social, ma tra le carte bollate”.

La reazione social di Salvo Veneziano

Tra le prime reazioni alla notizia diffusa da Parpiglia, spicca quella del pizzaiolo siciliano. Salvo ha esordito così in un post condiviso sul suo profilo Instagram: “QUERELATO? DIFFIDATO? TANTI TITOLI DI GIORNALI. Ex gieffino viene querelato ,Ex gieffino viene diffidato. PS finitela di scrivere ca**ate. Se dovesse succedere sarò il primo a divulgare tutto su i miei social (TUTTO). Fortunatamente siamo in un paese libero, dove possiamo esprimere e dire la nostra opinione, come hanno fatto sulla mia persona in maniera eclatante e diffamatoria”.

Per poi concludere: “Chiunque volesse tentare di togliere un solo euro alla mia famiglia (figli) sarebbe solo un meschino, e li significa scoperchiare il VASO DI PANDORA ,POI NON SI PUO TORNARE PIU INDIETRO. QUINDI GENTILMENTE CARI GIORNALISTI BASTA SCRIVERE QUESTA COSA”.

Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!