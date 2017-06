Stefano Bettarini ha dichiarato al settimanale di gossip Nuovo che se l’ex moglie Simona Ventura decidesse di risposarsi con il compagno Gerò Carraro, non sarebbe affatto geloso. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 1 ha infatti asserito: “Non mi darebbe fastidio e non sarei nemmeno geloso se Simona decidesse di risposarsi. Sarei felice per lei se la scelta che fa è quella giusta e se è innamorata della persona che sposerà”.

L’ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina non riesce a spiegare il clamore scatenato in merito al suo speciale augurio rivolto a SuperSimo in occasione del debutto della seconda stagione del programma tv di Canale 5, Selfie – Le cose cambiano: “Non capisco il perché. Simona è la mamma dei miei ragazzi, e anche per rispetto a loro, è giusto che i rapporti tra noi siano civili. L’importante è collaborare per essere buoni genitori. Non è semplice, serve complicità. Vogliamo tirare su i nostri figli con la maggior serenità possibile”.

Già in precedenza l’inviato dell’Isola dei famosi 2017 Stefano Bettarini aveva bocciato la possibile partecipazione del figlio Niccolò al Grande Fratello Vip 2 durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Vero. Ora l’ex marito di Simona Ventura ha ribadito la sua posizione a Nuovo. “La risposta è no. Ha solo diciotto anni: è presto. Mi piacerebbe che un giorno partecipasse non come ‘figlio di’ – ha asserito l’ex difensore della Nazionale italiana di calcio -, ma come uno che è riuscito a costruire qualcosa nella vita. Niccolò deve fare quello che si sente senza pressioni – ha spiegato Stefano -, basta che sia felice. Aveva cominciato a giocare a calcio, poi, però, l’ha presa in maniera un po’ meno seria, come è giusto che sia – ha concluso l’ex concorrente del GF Vip 1 -, perché prima di tutto è un ragazzo e si deve ancora divertire”.