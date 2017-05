Stefano Bettarini ha affrontato il tema dei tradimenti, dopo le furiose e vivaci polemiche scatenate dalle sue confidenze hot al pugile Clemente Russo sulla sua lista di amanti durante il Grande Fratello Vip 1, al talk show di Canale 5 condotto dal celebre giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo. L’ex marito della star tv Simona Ventura ha dichiarato al Maurizio Costanzo Show: “I tradimenti si fanno e si ricevono. Poi vai a vedere se ne hai fatti di più o ricevuti di più. Di sicuro uno stinco di santo non lo sono mai stato, l’ho sempre detto. E poi le botte non le ho mai prese”.

L’altra ospite della serata, la conduttrice tv e opinionista Alba Parietti, ha invece abbattuto il muro dell’ipocrisia che aleggia in materia di tradimenti. L’ex concorrente di Ballando con le stelle 2017 ha infatti dichiarato senza peli sulla lingua: “Se una persona è in grado di vivere le sue passioni senza farmi del male e rispettandomi, a me quello che fa non interessa. Io sono molto strutturata e sicura di me. Se un uomo mi tradisce – ha sottolineato la popolare attrice e opinionista tv -, fino a che mi va bene… nel momento in cui mi mortifica no. Io non tradisco. Finché sto con una persona, la amo. Però lascio l’altro libero di fare quello che vuole”.

Una filosofia di vita che spesso viene nascosta per vergogna in quanto la morale cattolica è sempre dominante. E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con la filosofia di Alba Parietti e Stefano Bettarini in materia di tradimenti?