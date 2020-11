“Stefano Coletti è il fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci”, Gabriele Parpiglia svela i dettagli

“Stefano Coletti è il fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci”, Gabriele Parpiglia ha svelato tutti i dettagli. Il giornalista del settimanale di gossip Chi e autore televisivo ha citato una fonte molto vicina alla coppia vip del jet set nazionale, aggiungendo che il 31enne pilota automobilistico Stefano Coletti “sta molto male e lo ha confidato alla sua migliore amica perché la vicinanza tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli fa male e non poco al cuore del fidanzato ufficiale della conduttrice tv e showgirl”.

Da diverse settimane l’ex moglie del ricco e potente imprenditore e manager Flavio Briatore è al centro del gossip nazionale.

Parpiglia ha rivelato in suo articolo su Giornalettismo: “Prima dell’ingresso della Gregoraci nella Casa si erano giurati amore e fedeltà. Questa è la verità e sappiamo che non può essere smentita, proprio perché lo sfogo di Coletti è avvenuto con una persona di nostra conoscenza. Ma non è tutto”.

L’autore tv e giornalista ha poi riportato le dichiarazioni scoppiettanti della fonte riservata e presumibilmente vicina alla coppia vip: “Stefano Coletti? È il fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci. Erano insieme quando lei ha condotto Battiti in Puglia, idem a Roma, poco prima che lei entrasse al Gf Vip. Ultimamente si è anche comprato la Porsche, perché piaceva a lei e lui si è tatuato la canzone, pardon la frase, di Mr Rain per Elisabetta. Questa è la verità. Stanno insieme da almeno cinque mesi. Stefano vive a Montecarlo e ha un’agenzia – Immobilia 2000 -, vicino il bar Cova dove spesso sono stati visti insieme. Monaco, è davvero piccola”.

Come andrà a finire? Alfonso Signorini affronterà questo scottante argomento durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip 5? Staremo a vedere!