Stefano De Martino non è fidanzato! Non ha nessuna storia d’amore in corso con colleghe o ragazze della produzione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. La sua vacanza relax invernale alle Mauritius è terminata ed è tornato in Italia. L’ex marito della star tv Belen Rodriguez, Stefano De Martino, ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Chi in cui ha spazzato via tutte le indiscrezioni relative a presunte liaison e flirt in corso.

Il sexy ballerino e coreografo campano Stefano De Martino ha raccontato così la sua vacanza esotica: “Avevo bisogno di staccare dopo un anno duro e intenso. Avevo bisogno di prendermi una settimana solo per me. Ho potuto vivere senza orari, con il telefono spento in camera, inventandomi le mie giornate fra sole, mare, corse sulla spiaggia e buona cucina”.

Per quanto riguarda il suo presunto flirt con una ragazza della produzione del talent show di Maria De Filippi, il ballerino e tutor di Selfie – Le cose cambiano ha spazzato via i pettegolezzi così: “Lei è Francesca e lavora come me nella produzione di Amici. Siamo grandi amici, ma lei era in vacanza con le sue amiche in un resort a un’ora di distanza dal mio. Mi dispiace che solo che siano state coinvolte persone che non c’entravano nulla, che sono state attaccate sui social e che hanno i loro legami. Io ero in vacanza da solo”.

Ragazze Stefano è single, fatevi avanti!