Stefano De Martino è attualmente single. Il ballerino professionista del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, non è fidanzato. Il mentore del programma tv Selfie – Le cose cambiano ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Chi in cui ha parlato della sua vita privata e delle sue tattiche in amore. L’ex marito della sensuale e bellissima showgirl Belen Rodriguez ha respinto l’etichetta di sciupafemmine.

Il papà vip napoletano si è messo a nudo e ha dichiarato alla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini: “Se ci fosse di certo non la nasconderei, ma non sono fidanzato perché non cerco l’amore, è l’amore che mi ha sempre trovato. E non cambio tattica”.

Ha poi parlato indirettamente della fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez: “Secondo me nelle relazioni non c’è mai una vittima e un carnefice, ci sono solo due persone che hanno affinità e che si incontrano. Poi, purtroppo, può non bastare. E mi dispiace”.

Il mentore di Selfie ha poi smentito di essere un playboy: “Ho sempre frequentato le femmine, ma non le ho mai sciupate. Ho avuto cura di loro perché le donne sono speciali e forse noi uomini non le capiremo mai, ma ne saremo sempre affascinati: sono una delle cose più belle che Dio abbia fatto. È sempre stato il caso che mi ha fatto incontrare le persone della mia vita, non sono mai andato a cercarle”.

La scorsa settimana Stefano è stato ospite al Maurizio Costanzo Show e ha asserito che ora litiga molto di meno con la star tv, stilista e showgirl argentina Belen: “Tutti gli schiaffi che ho preso… mi bastano e avanzano. Ce ne siamo dette tante, sia in faccia sia tramite avvocati. Poi abbiamo raggiunto un equilibrio. Litighiamo meno di quando stavamo insieme”.

A presto con nuove foto, news e indiscrezioni su Stefano De Martino!