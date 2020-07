Stefano ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi? La replica di De Martino su Instagram Story

Stefano ha tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi? L’indiscrezione bomba è stata diffusa dal sito di gossip e attualità Dagospia. “C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi”.

La secca smentita di Stefano De Martino

L’ex ballerino professionista del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino ha prontamente e seccamente smentito questo pettegolezzo mediante una Instagram Story. Il conduttore di Made in Sud è stato molto chiaro e con estrema naturalezza e self control ha bollato questo rumor come fake news.

“Tra tutte le cose che sono girate sul web in queste settimane, questa fake news è la più grande – ha esordito l’ex ballerino di Amici -. Ho appena attaccato al telefono con Alessia e con Paolo che sono due miei grandi amici e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere”.

Nessuna denuncia o querela, ma solo una perentoria smentita in gran stile. “Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche e tutto quello che succede – ha aggiunto Stefano – so che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo, davvero”.

Poi a sorpresa ha confidato ai suoi numerosissimi follower di Instagram: “Se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.

Belen Rodriguez ha una nuova fiamma?

Sempre secondo Dagospia, Belen avrebbe una nuova fiamma. Dopo 361 Magazine, il sito di Roberto D’Agostino ha rivelato che la conduttrice tv di Tu sì que vales sarebbe in love con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi.