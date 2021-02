Sylvie Lubamba rivela di essere in love con Alessandro Di Giuseppe: lui smentisce tutto

Sylvie Lubamba ha rivelato a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso di essere in love con l’autore televisivo Alessandro Di Giuseppe de Le Iene. La showgirl ha annunciato lo scoop tra lo stupore degli altri ospiti dell’ultima puntata del talk show di Barbara d’Urso. Tema della puntata: la castità dei vip.

Sylvie Lubamba – Foto: Facebook

Sylvie ha rivelato in diretta tv: “Il 7 Febbraio è uscita la notizia della mia scarsa vita intima, poi l’11 di Febbraio ho incontrato una persona che mi piace molto. Un autore e inviato de Le Iene, che si chiama Alessandro. Non è Alessandro Di Sarno. Però con lui non è ancora successo niente. Lui lo sa. Ho chiesto il permesso prima di fare il suo nome”.

Il giornalista e direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha fatto il nome di Alessandro Di Giuseppe. Quindi Sylvie Lubamba ha commentato: “Lui mi ha detto sei una ragazza che mi piace molto, ho sempre avuto questo sesto senso. Frequentiamoci e capiamo. Però io avendo 50 anni e tu 48 ho un progetto serio”.

Dopo il blocco pubblicitario, la padrona di casa ha comunicato uno sviluppo istantaneo shock: “Alessandro de Le Iene ha appena telefonato in diretta e smentisce tutto. Smentisce tutta la storia”.

Sylvie, abbastanza sorpresa, ha commentato: “Ma io non sono una bugiarda”.

Chi dei due mente? Stay tuned per saperne di più!