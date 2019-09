Taylor Mega è stata immortalata dai paparazzi del settimanale di cronaca rosa Nuovo Tv mentre baciava con passione l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. Lo scoop è stato anticipato dal direttore della rivista Riccardo Signoretti sul suo profilo Instagram: “Taylor Mega non smette di stupire. Sul settimanale Nuovo TV in edicola giovedì tutti i segreti e le foto esclusive della sua nuova storia d’amore con una bellissima ragazza mora, già vista a Uomini e Donne”.

La precisazione di Taylor Mega

L’ex compagna del potente manager di Formula 1, Flavio Briatore, ha voluto subito chiarire alcuni aspetti con i suoi follower di Instagram: “È un tema delicato e non semplice da affrontare. Vorrei affrontare il tema del gossip di oggi nel modo giusto senza far casini. È un tema molto delicato, ho provato a parlarne più volte nelle mie storie, anche se in maniera molto leggera. In questo momento mi sto frequentando con una persona – ha spiegato l’ex naufraga Taylor Mega -, però non avrei voluto che uscissero queste foto perché la mia famiglia non era al corrente di questo mio lato. In più c’è anche un’altra persona che non avrei voluto far soffrire”.

Erica Piamonte infuriata su Instagram

Quest’estate si è scritto e detto molto sulla presunta relazione lesbo tra l’ex concorrente dell’Isola dei famosi, Taylor Mega, e l’ex concorrente bisessuale del Grande Fratello, Erica Piamonte. Quest’ultima si è infuriata su Instagram Story contro Taylor Mega, dopo aver visto la foto del bacio con l’ex corteggiatrice di Andrea Damante. “Sto veramente di me**a – ha esordito l’ex gieffina -. Da quando sto inca**ata non mi viene nemmeno da piangere. Ma tu non ti fai schifo, non ti vergogni?! Siamo state tutta l’estate insieme. Chiaramente non eravamo solo amiche. Questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano. Ed, invece, queste foto le gradiscono i tuoi genitori?! Chi ca**o è questa? Io non l’ho mai sentita nominare – ha asserito Erica -. Me lo avesse almeno accennata. Mi sarei fatta un’idea almeno. Con quale coraggio fino a ieri sera mi messaggiavi dicendomi: Amore, mi manchi. Ti devi solamente sotterrare”.

In molti però esprimono più di un dubbio su questi flirt di Taylor Mega, pensando che siano solamente i classici scoop finti per dare scandalo e rimanere sulla cresta dell’onda. E voi che cosa ne pensate? Vero amore o soltanto business?

Redazione-iGossip