Taylor Mega contro Damiano er Faina a Temptation Island Vip 2: “Insulta le donne”

Taylor Mega si è scagliata contro gli autori e la produzione di Temptation Island Vip 2 per aver scelto come concorrente la chiacchieratissima webstar Damiano er Faina. Coro di no contro er Faina da parte di numerosi personaggi famosi del jet set italiano: da Vladimir Luxuria a Francesco Chiofalo fino proprio a Taylor Mega. Perché? Nei suoi video social ha sempre rivolto critiche velenose e attacchi pesanti nei confronti delle presentatrici tv di Mediaset, in primis Barbara D’Urso, e delle coppie gay che adottano un bambino.

La web influencer ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha dichiarato su Instagram Story: “Non ho mai voluto affrontare questo tema per non fare pubblicità ad una persona che deve i suoi follower solo al fatto che lui sfotte, prende per il c**o, insulta altre persone. Secondo me questa è una persona che non merita nemmeno le mie attenzioni, però, visto che stiamo trattando un tema molto delicato, ovvero la violenza sulle donne, vorrei semplicemente dire che non trovo per niente giusto far andare in televisione una persona che continua a discriminare le donne e non può dire che non lo fa, perché lo fa continuamente”.

Taylor ha poi sottolineato: “Non possiamo far andare in tv una persona che continua ad insultare altre donne e lo fa continuamente anche con Barbara D’Urso. Io vorrei dire agli autori di Temptation Island: mettetevi una mano sulla coscienza, perché state portando nel vostro programma un ragazzo che continua ad insultare una presentatrice italiana che noi tutti amiamo”.

La modella ha accusato Damiano er Faina di essere misogino: “Io non ho nulla contro chi scherza però quando una cosa comincia a diventare sistematica, comincia a diventare pesante, con insulti, si comincia a dare della poco di buono non ad una donna, ma a molte donne, la cosa diventa un attimino grave, nel senso che tu hai un problema con le donne. Sei misogino. Io credo che non si debba dare attenzioni ad un uomo che ha questi tipi di problema, la violenza contro le donne, prima di tutto, si combatte su queste cose…”.

Dopo gli insulti ricevuti in passato, la vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari ha paragonato Damiano Coccia a “Er Maiale”. Francesco Chiofalo di Temptation Island l’ha accusato di essere incoerente, come d’altronde Vladimir Luxuria.

