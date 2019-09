Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono baciate alcuni giorni e le foto sono finite sul settimanale Nuovo Tv, scatenando una raffica di reazioni. L’ex concorrente del Grande Fratello Erica Piamonte è stata durissima contro la web influencer ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi. Ieri un paparazzo invitato in studio da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha rivelato un’altra verità. Quale? Si tratterebbe dell’ennesimo scoop finto costruito a tavolino per farsi pubblicità!

La conduttrice tv partenopea Barbara d’Urso ha subito chiesto a Erica Piamonte: “Tu e Taylor stavate insieme?”. L’ex gieffina ha prontamente replicato: “C’è da precisare un particolare. Lei aveva un fidanzato. Questo è il motivo per cui non si può dire che eravamo fidanzate. Abbiamo fatto le vacanze insieme. Dormivamo assieme e tutto il resto viene appresso”.

Erica ha poi sottolineato: “Io sono arrabbiata perché ho scoperto questa cosa guardando Pomeriggio 5 da casa. Quando l’ho vista entrare qui, stavo già facendo il video per taggare la mia cucciolina“. Ha ribadito di aver ricevuto una doccia gelata guardando la tv, dicendo di non conoscere Giorgia Caldarulo.

Ma questa storiella dei baci dell’ex naufraga Taylor Mega con l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne non convince affatto. Il paparazzo presente in trasmissione ha infatti svelato: “È tutto show, mi è stato detto da una persona vicinissima a Taylor Mega“. Il fotografo, agitando il cellulare, ha dichiarato sarebbe stato messo al corrente della “bufala” poco prima di arrivare nel programma.

