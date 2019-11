Taylor Mega è tornata insieme con Erica Piamonte? Intanto esce allo scoperto il suo ex fidanzato gay

Taylor Mega è tornata insieme con Erica Piamonte? Dopo aver archiviato in fretta e furia la finta storia d’amore con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha fatto pace con l’ex gieffina in occasione del suo compleanno e sembrano essere più affiatate e unite che mai. Intanto è uscito allo scoperto il suo ex fidanzato gay che ha raccontato la loro presunta liaison al settimanale di gossip Novella 2000.

Qualche settimana fa la famosa e popolare web influencer aveva dichiarato su Instagram: «Sono stata con un ragazzo gay ed ero un sacco presa. Proprio in questo periodo dello scorso anno… lui è sempre nel mio cuore. Non ho mai avuto doppi fini con nessuno o nessuna. Non ho mai finto sentimenti con nessuna e nessun ex».

Alberto, questo sarebbe il nome dell’ex dichiaratamente gay della modella Taylor Mega, ha fatto sapere di essersi sentito fisicamente attratto dalla bionda webstar nonostante la sua omosessualità: «Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling, che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. L’intesa tra noi era eccellente…. Mi diceva che ero tra i pochi a non sentirsi intimorito da lei a letto… Poi lei si è messa con Sfera Ebbasta…».

Verità, bufala o business? Che cosa ne pensate?

