Taylor Mega è un’escort? La replica della web influencer

Taylor Mega è un’escort? La web influencer ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha voluto fare chiarezza una volta per tutte dalle pagine del settimanale di gossip Novella 2000. Il rumor circolava con una certa insistenza sul web negli ultimi tempi e la modella e personaggio tv ha affrontato di petto la situazione, smentendo tutto.

L’ex compagna del potente manager di Formula 1, Flavio Briatore, è stata molto diretta: “Io escort? A tal proposito ho risposto già: non sono una escort. […] Diciamo che sono un’artista. Non c’è alcuna differenza tra Elisia Todesco e Taylor Mega. Sono sempre io e sono sempre stata una ribelle, fuori dagli schemi e il gioco del nome non cambia nulla”.

Negli ultimi giorni è stata duramente criticata e attaccata sul web e in tv per la finta storia d’amore con Giorgia Caldarulo. “Che c’è di male ad essere manipolatrice? In questo mondo o sei predatore o preda – ha detto Taylor -. Il problema quindi non è che io sia o meno una manipolatrice, ma che ci siano persone che si fanno manipolare. Sono sempre vera. Passi tutto quello che hanno detto, ma bugiarda no. Mai”.

L’ex naufraga vip Taylor Mega è stata scelta come protagonista del calendario 2020 di For Men Magazine, il cui ricavato andrà all’associazione Wall of Dolls, che si occupa da anni di proteggere le donne dalla violenza di genere.

Redazione-iGossip