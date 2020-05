Taylor Mega ricorda il periodo più brutto: “Mi facevo di eroina e droga, il mio ex era violento”

Taylor Mega ha ricordato il periodo più brutto della sua vita durante una recente intervista rilasciata al quotidiano Libero. Quando era soltanto una 15enne sprofondò nel tunnel delle droghe a causa di un amore malato. La web influencer ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi non voleva affrontare questo argomento durante l’intervista, ma alla fine ha deciso di raccontare tutto per rafforzare il suo impegno in nome della battaglia contro la violenza sulle donne.

La modella e star dei social Taylor Mega, che è tornata di recente con il suo ex fidanzato storico Tony Effe, ha spiegato: «Uomini violenti ci sono, parliamo di violenza fisica e psicologica e credo che ogni donna, purtroppo, l’ abbia vissuta. A me è capitato avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l’ ho vissuta da ragazzina quando a quindici anni ero fidanzata con un ragazzo di diciotto. È stato terribile. In quel periodo mi sono persa completamente».

La protagonista del calendario For Men Magazine 2020 ha poi proseguito: «Perché si instaura un rapporto malato tra vittima e carnefice che è difficile da dissolvere. Io avevo iniziato a farmi di eroina e di droga lui era violento ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso».

Non a caso l’ex naufraga vip si è messa a nudo proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa importante tematica: «Assolutamente è un tema a cui sono molto legata. Il mio incontro con Pinky (la donna sfregiata dall’acido dal marito) è stato pazzesco così quando mi chiesero di fare il lavoro del calendario deciso che sarebbe stata l’occasione per devolvere il mio guadagno a quella giusta causa».

Taylor rimase molto colpita dall’incontro con Pinky: «Tutto! Però ricordo che Pinky mi disse, dopo essersi svegliata dal coma, che quella persona che le aveva fatto tanto male (fisico e psicologico) in alcuni momenti ancora le mancava, poi per fortuna ha superato il tutto e ora vive una vita splendida con le sue due piccole creature ed è una donna forte che si batte a sua volta contro la violenza di genere! Un’ eroina!».