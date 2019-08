Tina Cipollari attacca Damiano er Faina: “Sei er Maiale”

Tina Cipollari ha attaccato duramente Damiano er Faina su Instagram Story, dopo gli insulti e le offese personali che il prossimo concorrente di Temptation Island Vip 2 aveva rivolto in passato alla storica opinionista di Uomini e Donne.

Ma che cosa aveva dichiarato in passato la web star nei confronti della vamp? Il futuro concorrente di Temptation Island 2019 aveva definito l’opinionista di Uomini e Donne brutta e grassa: “Pari un Fiat Doblò nuovo, ti manca solo la targa. Tutti a batte le mani a ‘sto sgorbio de Tina”.

Ora Damiano er Faina è finito al centro di aspre e durissime polemiche per gli attacchi rivolti a tanti personaggi famosi, dalla potente conduttrice tv Barbara D’Urso a Tina Cipollari fino alle coppie gay con figli.

L’acerrima nemica di Gemma Galgani ha replicato agli insulti passati di Damiano Coccia, pubblicando una Instagram Story in cui lo paragona a un maiale.

Francesco Chiofalo di Temptation Island ha invece accusato er Faina di essere incoerente: “Cosa penso di lui? Che è un pagliaccio. Si è venduto per quattro spicci e un po’ di tv. Diceva che essendo un uomo di sani principi non gli interessavano i follower e la tv, ma alla fine diceva queste cose per avere visibilità e notorietà. Probabilmente venderebbe sua madre per quattro follower – ha continuato l’ex fidanzato di Selvaggia Roma -. Per quattro spicci e un po’ di tv s’è venduto lui e pure la ragazza. Diceva che si era scelto una fidanzata non famosa, una barista, proprio perché non gli interessava la visibilità. Falso, ci ha preso per il c**o a tutti”.

Damiano er Faina parteciperà insieme con la fidanzata Sharon Macrì a Temptation Island Vip 2019.

Redazione-iGossip