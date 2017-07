Tina Cipollari di Uomini e Donne e Selfie – Le cose cambiano ha confermato la crisi matrimoniale con il marito Kikò Nalli al settimanale di gossip Nuovo. La nemica giurata di Gemma Galgani ha ammesso senza peli sulla lingua che la sua storia d’amore con l’hair stylist dei vip è ufficialmente in crisi perché lui è un bambino. La storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha attaccato il marito perché è un uomo che non è mai cresciuto!

Già nel recente passato si erano diffuse diverse voci relative a una presunta crisi di coppia, che erano sempre state smentite da Nalli. Ora però la notizia è ufficiale e l’ha data direttamente Tina Cipollari che ha rivelato che trascorreranno le vacanze estive 2017 da separati. Una scelta drastica, ma importante per capire meglio il futuro della stessa coppia.

L’acerrima nemica di Gemma Galgani ha spiegato alla rivista di cronaca rosa diretta da Riccardo Signoretti: “Abbiamo deciso di fare vacanze separate, vogliamo prenderci una pausa di riflessione”. La vamp di Uomini e Donne ha spiegato le ragioni della crisi di coppia e non è stata, come nel suo stile, così molto leggera… “Ho quattro figli, visto che mio marito è il più bambino di tutti – ha dichiarato Tina – quell’uomo non è mai cresciuto! È veramente faticoso e ogni tanto ho bisogno di starmene da sola”.

Proprio per questo motivo hanno deciso di trascorrere l’estate da separati. L’ex concorrente di Pechino Express ha infatti osservato: “Prima mi concedo una decina di giorni tutta sola e poi porto i miei figli a fare una crociera”.

Diverso è il suo giudizio su Kikò Nalli come padre: “Devo essere per forza una madre severa. Il padre gliele dà tutte vinte e quindi sono io quella che fa rispettare le regole. Devo riconoscere che come padre è fantastico. Mi dà una grande mano andando a riprendere i ragazzi a scuola e si alterna nell’accompagnarli a fare attività sportiva. Come marito, invece, è proprio una tragedia”. Il matrimonio di Tina e Chicco è davvero a rischio? Oppure supereranno anche questo periodo no?