Tina Cipollari di Uomini e Donne su Maria De Filippi: “Non si smentisce mai”

Tina Cipollari è diventata un personaggio famoso e popolare grazie alla star tv di Mediaset, Maria De Filippi. Per la verità la presentatrice di Uomini e Donne e C’è posta per te ha lanciato tanti personaggi tv, come d’altronde ha sempre fatto suo marito Maurizio Costanzo. Come sapete tutti, quest’anno Maria condurrà gratuitamente il Festival di Sanremo 2017 insieme con il presentatore e direttore artistico della kermesse canora nazional popolare Carlo Conti. La vamp di Uomini e Donne ha espresso il suo commento sui social network. Ecco cosa ha scritto!

L’ex tronista e opinionista fissa di Uomini e Donne ha scritto: “Maria non si smentisce mai, la sua genuinità, la sua bontà… Unica! Voi che ne pensate?”. Boom di commenti positivi per la scelta della De Filippi che si conferma star della televisione italiana.

Pochi giorni fa si è invece espresso Maurizio Costanzo su Tina Cipollari in un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Nuovo. Il marito della potente, famosa e apprezzata star tv Maria De Filippi ha analizzato il fenomeno Tina Cipollari, soffermandosi sul suo teatrino televisivo che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5: “L’antagonismo contro Gemma, creato dalla stessa Tina Cipollari, è un esempio di improvvisazione molto interessante – ha rivelato il celebre conduttore tv e giornalista – Quello che ancora non ho capito, a proposito del rapporto tra la Cipollari e Gemma, è come sia nata questa forte antipatia: è quasi astio quello che Tina prova nei suoi confronti”. Siete d’accordo con Maurizio?