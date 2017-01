Tina Cipollari di Uomini e Donne si è rifatta? La giurata di Selfie – Le cose cambiano è stata la protagonista di recente della rubrica Fatti e Rifatti del tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia. Il filmato ha mostrato i vari cambiamenti della vamp di Uomini e Donne dal 2001, anno in cui fece il suo debutto nel famoso e popolare programma pomeridiano condotto dalla star tv Maria De Filippi, al 2016. L’opinionista storica del programma pomeridiano di Canale 5 ha guardato il video e ha poi replicato: “Ma avevo 30 chili di meno e il viso era scarnito”. Rivolgendosi al pubblico ha poi chiesto: “Il naso era diverso? Gli zigomi erano diversi? Le labbra erano forse diverse? E allora dov’è questo cambiamento?”. Ha ringraziato il tg satirico di Antonio Ricci e ha poi asserito: “È un onore. Di certo non fanno vedere il mostro. Mostro da giovane. Mostro strada facendo. Quindi non ci può andare”.

L’ex concorrente di Pechino Express 2016 Tina Cipollari ha smentito categoricamente di essersi rifatta e ha poi affermato: “Ora sono più cicciotella, è normale. Sedici anni fa avevo molti chili in meno!”.

Nell’ultimo periodo la vamp di Uomini e Donne è finita nel mirino della sexy protagonista del calendario 2017 senza veli di For Men Raffaella Modugno. Perché? Dopo la finale di Pechino Express 2016, l’ex giocatrice di basket aveva fatto a pezzi Tina Cipollari in un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Nuovo Tv: “Lei è qualcuno solo a Uomini e Donne, fine! Credetemi, quando sta davanti alle telecamere recita un ruolo, del quale è anche molto stufa. Per questo la pagano e per questo lei continua a farlo. Quando le telecamere sono spente è una persona buona – aveva spiegato la modella -, che si lamenta sempre del suo personaggio. Vi dirò di più: è anche molto timida. Recita un ruolo per il quale è molto amata in tv, ma non è quella che vedete. È solo una falsa”. Alcuni giorni fa aveva rincarato la dose al settimanale Donna al Top: “Mi dispiace solo che quando abbiamo litigato sia andata in onda una piccola parte di quello che è successo e ovviamente a favore suo. Lei aveva sbagliato ed erano tutti dalla mia parte, ma non si è visto, mi ha rivolto delle accuse gratuite, non vere e così sono scoppiata, lei si è comportata davvero male. Ma stiamo parlando di Tina Cipollari?!?!”.

Finora Tina ha preferito non esprimere alcun commento o dichiarazione ufficiale. Come mai? Attendiamo fiduciosi la sua replica!