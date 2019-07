Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati: l’annuncio social del cantante

Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati sabato 13 luglio mediante una cerimonia nuziale blindatissima e molto riservata. Lo scoop è stato lanciato in esclusiva da Dagospia, che ha rivelato che la cerimonia molto intima officiata da un’amica del celebre e amatissimo artista italiano si è tenuta ieri sera alle ore 18 in una villa di Sabaudia alla presenza di 40 amici. Al lieto evento hanno preso parte i genitori di Tiziano. Chi è Victor Allen? Losangelino, 54 anni, è un ex consulente della Warner Bros e attualmente proprietario di un’agenzia di marketing.

Insieme da tre anni, il 39enne cantante italiano e il 54enne americano Victor Allen si sono uniti civilmente in Italia, dopo le nozze segrete a Los Angeles celebrate lo scorso 25 giugno.

La celebre popstar italiana ha confermato l’unione civile mediante un bellissimo ed emozionante post condiviso con i suoi follower di Instagram: “La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore”.

Gli sposi, in grigio e blu come a Los Angeles, hanno portato fedi con date diverse: quella della celebrazione italiana per Allen, americana per Ferro. Nel discorso che ha fatto dopo la cerimonia, il cantante ha ringraziato i suoi genitori per il supporto che hanno dato a questa relazione. Ricordando che quando Allen ha scritto alla mamma di Tiziano dicendole quanto fosse felice di diventare suo genero, lei ha risposto “per me lo sei già”.

La coppia vip non ha voluto regali per le nozze, ma hanno devoluto quelli delle nozze americane a un centro di salvataggio per cani che Victor supporta da tempo e quelli dell’unione civile italiana al reparto oncologico dell’ospedale di Latina.

Congratulazioni e felicitazioni ai neo sposi anche da parte della nostra redazione. Auguri!

