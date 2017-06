Tiziano Ferro è attualmente single, ma è alla ricerca di un fidanzato e già pensa a un suo possibile matrimonio. Il celebre e amatissimo cantautore di Latina non condivide e non prova stima nei confronti di coloro che non fanno coming out e conducono una doppia vita. Il famoso e popolare artista di Lento/Veloce si è raccontato in una lunga intervista concessa al settimanale Grazia.

Il famoso e apprezzato cantante Tiziano Ferro ha parlato del suo lungo, difficile e travagliato percorso di accettazione… “Ho vissuto in Messico per tre anni – ha raccontato l’artista -, ho persino avuto un paio di frequentazioni con delle donne. Credevo fosse la strada giusta, sono arrivato tardi a capire di essere gay proprio perché amo profondamente le donne”.

E’ piuttosto intransigente nei confronti di chi non fa coming out e conduce una doppia vita: “Non punto il dito, so che non è facile, soprattutto in alcuni contesti sociali. Ma come individuo esiste una versione sola di me. A 28 anni sono andato in analisi perché non riuscivo più a vivere. In un paio d’anni ho capito di essere omosessuale e poi, all’apice della carriera, ho deciso di raccontarlo a tutti. Che cosa posso pensare di chi fa esattamente il contrario? Non ne condivido i valori, né la posizione. Non provo stima, mi dispiace”.

Negli ultimi anni di parla molto di sessualità fluida, ma lui ha le idee chiare. “Ma quale sesso fluido – ha spiegato Ferro -, ho le idee chiarissime, sono gay”.

Sul fronte sentimentale, il cantante di Latina è alla ricerca del grande amore: “Ma se non arriva non mi accanisco. Non sono seriale nei rapporti, non colleziono storielle. Ogni tanto i miei amici mi presentano qualcuno e mi dicono: ‘Questo è perfetto per te’. Non funziona mai. Fino a poco tempo fa ero accondiscendente in coppia, non riuscivo a dire tutto quello che pensavo. Così un difetto si ingigantiva. Adesso preferisco non piacere, ma essere onesto”.

Ha poi ricordato la sua prima e finora unica grande storia d’amore gay: “E’ durata quattro anni. È stata la mia prima relazione, più o meno l’unica. Ci credevo e ho fatto bene. Il trasporto era psicologico, fisico, spirituale. Ricordo che siamo andati subito a convivere. Forse oggi non lo rifarei”.

Ora sogna anche il matrimonio: “Ho vissuto la maggior parte della mia vita credendo che non fosse una possibilità per me. Ma ora, certo che ci penso”.