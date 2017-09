Tiziano Ferro, la polemica su Facebook che l’ha terrorizzato

Tiziano Ferro nella morsa dei social network. Il cantante sta per lanciare il nuovo singolo “Valore assoluto” ma si è ritrovato impegnato in una grossa polemica su Facebook, che ha raccontato in una lunga intervista a “Rockol”. L’avversione di Tiziano nei confronti della tecnologia e dei social network è storica e la vicenda ha confermato la sua ostilità nei loro confronti.

Ecco la vicenda: Tiziano Ferro pubblica un post su Facebook che scatena le polemiche

Pochi giorni fa il cantante è stato vittima di un brutto incidente su Facebook. Nel pubblicare la notizia dell’uscita del prossimo singolo per l’8 settembre, Tiziano ha pubblicato la foto di un muro di Roma con la frase “E stavo attento a non amare prima di incontrarti”, tratta da “Il regalo più grande”, uno dei suoi successi più grandi.

A descrizione della foto Tiziano Ferro ha espresso un pensiero scrivendo: “Il fatto che qualcuno scelga una mia frase per urlare il proprio amore su un muro mi commuove sempre” per poi aggiungere “Per un attimo mi sembra quasi che i social network non abbiano rovinato tutto. Detto ciò, grazie ai social network, vi comunico che tra poco uscirà un nuovo singolo. Un pezzo di cuore. Valore assoluto, 8 settembre 2017. Un abbraccione. Tiziano”.

I commenti negativi e le scuse del cantante

Apriti, cielo! Di lì in poi sul web si è scatenata una querelle mediatica, partita dalla pagina “Roma fa schifo” che ha pubblicato il post del cantante definendolo “Maledetto!”. Il cantante sarebbe reo di aver appoggiato indirettamente il gesto di chi imbratta i muri della città. Insulti e commenti sinistri sono cascati a pioggia per Tiziano Ferro, che poi si è visto costretto a cancellare il post e a scusarsi con tutti. La prossima volta (se ci sarà!) ha promesso che presterà più attenzione.