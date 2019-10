Tony Colombo e i contatti sospetti o palesi con la camorra: Selvaggia Lucarelli punzecchia Barbara D’Urso

Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli sono finiti al centro di una scottante e importante inchiesta giornalistica di Fanpage.it sui loro contatti sospetti o palesi con la camorra. Il cantante neomelodico palermitano e la vedova del boss Gaetano Marino (fratello di Gennaro Marino, capo dell’ala militare degli Scissionisti di Secondigliano, oggi detenuto al 41bis) sono spesso ospiti nei salotti tv di Barbara D’Urso.

Tony Colombo e Tina Rispoli a Live: le bordate di Massimo Giletti e Giovanni Floris

La conduttrice tv Barbara D’Urso è finita nuovamente al centro delle polemiche e delle critiche perché, dopo aver dato molto spazio al chiacchieratissimo matrimonio di Tony e Tina nei mesi scorsi, ha ospitato ieri la coppia a Live – Non è la D’Urso. Il suo collega Massimo Giletti è stato molto diretto durante l’ultima puntata di Non è l’Arena: “La tv in questo modo li accredita? Perché se li porti solo come oggetto del matrimonio trash…”. Il conduttore di DiMartedì, Giovanni Floris, ospite a Non è l’Arena è stato molto chiaro: “Bisogna stare sempre attenti. Si può parlare di tutto in tv, ma l’importante è farlo con un taglio critico. Il taglio critico è quello di non credere mai a quello che ti viene e cercare quello che è in realtà il messaggio profondo delle cose. Questo può portare anche ad accettare le cose che vengono raccontate – ha detto Floris -, ma dopo un severissimo vaglio critico. Quello che colpisce di questa vicenda non è solo l’atteggiamento della televisione, ma anche l’atteggiamento della criminalità che cerca la televisione. Noi siamo cresciuti con una criminalità che vuole restare nascosta – ha spiegato Floris -, persone che rimanevano chiuse in rifugi vari pur di non farsi vedere. Siamo arrivati a un punto in cui ormai il camorrista cerca la gratificazione”.

Tony Colombo e Tina Rispoli a Live: Selvaggia Lucarelli punzecchia Barbara D’Urso

Anche la famosa scrittrice, opinionista tv e giornalista Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Barbara D’Urso in un messaggio condiviso con i suoi follower di Twitter: “Giletti e Floris stanno criticando chi porta in tv personaggi come Tony Colombo trattandoli come fenomeno trash e non per quello che sono, ovvero personaggi con contatti sospetti o palesi con la camorra. Riferire a Barbara D’Urso. #NonelArena”.

Le polemiche piuttosto vivaci e roventi non si placano sul web.

