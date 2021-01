Valentina Nappi e Martina Smeraldi insieme su Instagram: fan impazziti

Valentina Nappi e Martina Smeraldi sono apparse insieme sul profilo Instagram della giovanissima attrice sarda. “Two is better than one”, ha scritto una delle attrici a luci rosse più belle e sensuali del panorama adult italiano ed europeo. Boom di like, commenti positivi e condivisioni per il bellissimo scatto social di Valentina Nappi e Martina Smeraldi.

Martina Smeraldi e Valentina Nappi – Foto: Instagram

Come ben ricorderete Martina ha mosso i primi passi nel mondo adult italiano con l’attore, regista e web influencer Max Felicitas. La dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore e adult scout Max Felicitas, è poi entrata successivamente a far parte dell’Academy del mitologico Rocco Nazionale.

La giovanissima attrice a luci rosse originaria di Cagliari ha sorpreso tutti con questa foto che la ritrae in lingerie rossa con la sua celebre collega Valentina Nappi.

Di recente con un video pubblicato sui social, la por**star Valentina Nappi ha annunciato di volersi ritirare dal mondo adult. Ma cosa è successo? Mastercard e Visa, le società che gestiscono i più grandi circuiti di carte di credito al mondo, hanno deciso di interrompere i loro rapporti con MindGeek, la società che controlla Po**hub.

La decisione era arrivata in seguito all’inchiesta del New York Times in cui si sottolineava la presenza diffusa di contenuti con minori, revenge po** e stu*** sulla piattaforma.

Il problema quindi ora è che i clienti non potranno più usufruire dei contenuti a pagamento.