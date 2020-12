Valentina Nappi in versione maculata per Natale 2020. La celebre attrice italiana di film per adulti ha regalato scatti bollenti ai suoi fan di Twitter, Facebook e Instagram. La famosa diva del cinema adult internazionale appare seduta su un divano di pelle rossa, fasciata in una tutina aderentissima e maculata, in una foto social super piccante.

Valentina Nappi – Foto: Twitter

Sguardo da femme fatale, ciabattine rosa a forma di maialino e un serpente arancione di peluche per la celebre star a luci rosse lanciata tanti anni fa dal celebre divo del cinema adult internazionale, Rocco Nazionale.

What is on @ValeNappi mind? Wrong answers only ? pic.twitter.com/6ILPX8ecJD — Shay at Bang.com ? (@Bang_Twts) December 15, 2020

La protagonista di numerose pellicole hot, Valentina Nappi, si è poi spesa molto per difendere la nota piattaforma adult Po**hub. Si è scagliata contro alcune società e ha tirato le orecchie ai grandi quotidiani sempre su Twitter.

Grazie alla decisione di Mastercard e Visa su PH, alcuni miei colleghi rischiano di non guadagnare nulla nei prossimi mesi, dato che non è possibile più comprare i loro video. Mi sembra doveroso raccontare l'altra campana. @LaStampa @Corriere @ilfattoblog @repubblica pic.twitter.com/XkytIxrt4b — Valentina Nappi (@ValeNappi) December 14, 2020

Valentina ha poi sottolineato: “Vi ricordo che il po**o non è fatto solo di po***attori e star. Ma anche di truccatori, fotografi, videomaker ecc. Tutte persone che rischiano di non avere un lavoro per i prossimi mesi”.

