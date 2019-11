Valentina Nappi silura Giorgia Meloni e attacca la destra: “Mi fa schifo perché fa finta di stare dalla parte del popolo”

Valentina Nappi ha silurato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in seguito al duro attacco dell’ex ministra della Gioventù dell’ex Governo Berlusconi nei confronti delle famiglie gay e dei diritti lgbtqi. Da diversi giorni su qualsiasi social spopola #iosonogiorgia che non è altro che il remix del discorso di Giorgia Meloni, ballato in ogni contesto e situazione a suon di sfottò, meme e parodie.

La protagonista di numerose pellicole hot, Valentina Nappi, ha silurato l’ex fedelissima di Gianfranco Fini su Twitter: “Se Giorgia Meloni è cristiana, io non ho mai fatto se**o anale”. Come sapete tutti Giorgia non è sposata, ma ha un compagno che si chiama Andrea Giambruno ed è un autore tv, dal quale ha avuto la sua bambina Ginevra, nata il 16 dicembre 2016 a Roma.

La famosa e influente attrice italiana del cinema adult ha poi lanciato la sua durissima stoccata alla destra italiana perché come ha cinguettato: “Mi fa schifo, perché fa finta di stare dalla parte del popolo, ma sta facendo gli interessi della media e piccola borghesia”.

I post dell’ex allieva del celebre regista, produttore cinematografico ed ex attore Rocco Siffredi stanno facendo molto scalpore sul web, dividendo in due il popolo della Rete. Intanto sui social continuano a dilagare i meme e le parodie sul discorso omofobo di Giorgia Meloni contro le famiglie lgbt.

GAZZELLE CHE SUONA IO SONO GIORGIA AL PIANOFORTE LA SITUAZIONE STA DEGENERANDO pic.twitter.com/Xqy8iqxSWF — mirco (@jupitears) November 5, 2019

raga mancavo solo io con friends in questa “challenge” AHHAHA #iosonogiorgia pic.twitter.com/RXWgWEeBUI — ?????? ????? ????? (@drxcomqlfoy) November 4, 2019

La queen @Madonna ormai è una di noi e continua a scatenarsi ballando:

GENITORE UNO

GENITORE DUE

UNO UNO DUE

GIORGIAAAAAAAA#iosonoGiorgia pic.twitter.com/fe8FWy1Ap2 — madameX pfeiffer (@cristy_pavuk) November 5, 2019

Raga va bene il remix ma non dimentichiamoci le origini#iosonogiorgia #evengodasolarolo pic.twitter.com/lJkG6BTJyQ — y (@mssterical) November 6, 2019

