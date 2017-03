Valeria Marini è stata la super ospite della puntata di stasera del programma tv condotto dal celebre e potente conduttore tv Maurizio Costanzo, L’Intervista. Alcune anticipazioni sulla nuova puntata dell’Intervista sono già trapelate in Rete. La grande protagonista del Grande Fratello Vip 1 Valeria Marini ha parlato del matrimonio annullato con Giovanni Cottone e dell’attuale rapporto di amicizia con il famoso e popolare cantautore napoletano Gigi D’Alessio.

La star tv Valeria Marini ha raccontato al marito della regina della televisione italiana Maria De Filippi che sua madre l’aveva messa in guardia, ma lei aveva fatto di testa sua: “Il giorno prima del matrimonio volevo annullare tutto… è stato tutto perfetto, tranne lo sposo. Mi ha distrutto la vita per 3 anni. Mia madre Gianna aveva capito tutto sin dal primo giorno, ma io non le ho dato retta”.

La star tv e showgirl Valeria Marini ha poi toccato un altro tasto dolente: il rapporto di amicizia con il cantautore napoletano Gigi D’Alessio che si è incrinato poiché l’artista non ha ancora restituito la somma prestata alla giunonica attrice, stilista e soubrette romana. “Io sono stata zitta per 5 anni – ha spiegato la Valeriona nazionale -, lui ne ha parlato in tv… ho aiutato un amico in difficoltà, non voglio un grazie ma ciò che è giusto”.