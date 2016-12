Valeria Marini è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip durante una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair. La star del Bagaglino ha parlato anche del suo unico grande errore della sua vita, il matrimonio con l’imprenditore Giovanni Cottone, della sua prima storia d’amore molto chiacchierata con l’imprenditore Vittorio Cecchi Gori e dell’amore. La grande protagonista del Grande Fratello Vip 1 Valeria Marini ha usato parole dolci per Cecchi Gori.

“Ogni tanto ci telefoniamo – ha spiegato la star tv e showgirl Valeria Marini a Vanity Fair – Gli voglio bene, mi ha sempre fatto tenerezza e ho sempre sofferto per quell’intelligenza che non riusciva a canalizzare. Lo imbrogliavano sempre. Sono stata l’unica a mettersi le mani in tasca per lui, ho venduto un appartamento e non me ne è fregato niente dei soldi. La storia finì per tante ragioni. Forse si esaurì la spinta iniziale. Aiutare una persona che altrimenti non sarebbe andata avanti per sei mesi. C’erano molte pressioni – ha rivelato la Valeriona nazionale -, molte bugie. Ma per restare a fianco a qualcuno devi vedere dei risultati. Io non li vedevo”.

L’ex gieffina e star tv Valeria Marini ha poi parlato del suo più grande fallimento: le nozze con Giovanni Cottone, che è attualmente recluso nel carcere di San Vittore con Fabrizio Corona. “Sono stata truffata – ha dichiarato la stilista e attrice romana – e ho impiegato due anni per ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota. Può capitare di sbagliare. Ora sono ottimista. Sento che il prossimo sarà l’amore giusto. Mi deve divertire. Se mi annoio, mi annoio”.

Per quanto riguarda la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, Valeria si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha lanciato tra le righe un attacco alla showgirl e modella venezuelana Mariana Rodriguez che l’aveva accusata di essere razzista. Per lei è stata un’esperienza allucinante. “Quando sono uscita da un inferno che sembrava non finisse mai – ha affermato la star tv – però, sono stata abbracciata dall’affetto del pubblico femminile. […] Mi hanno martoriata e la gente se ne è accorta. Mentre ero lì mi chiedevo: Ma chi me l’ha fatto fare? Una volta uscita all’aria aperta, anche se ancora fatico a riprendermi dall’oppressione, sono stata ripagata. Non me l’aspettavo. Avevo paura che lo spettacolo diventasse becero e temevo che passassero messaggi sbagliati. Ho cercato di non farmi mettere i piedi in testa evitando di discutere a ogni costo e lasciando correre, quando era il caso. Di fronte alle manipolazioni, però, zitta non sono stata. Hanno provato a farmi passare pure per razzista: quando è troppo, è troppo”.

A presto con i nuovi “baci stellari” di Valeria Marini!