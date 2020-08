Valerio Pino e Anna Safroncik hanno avuto una relazione segreta? La segnalazione

Valerio Pino e Anna Safroncik hanno avuto una relazione segreta in passato? La segnalazione sul passato dei due personaggi famosi è giunta direttamente al nostro sito iGossip.it tramite i social network. L’indiscrezione bomba è ricca di particolari e piuttosto fragorosa. Il ballerino professionista, modello, opinionista e personaggio tv italiano Valerio Pino non ha mai nascosto le sue storie d’amore con donne e con uomini, in particolar modo in quest’ultimo caso da quando fece coming out.

Valerio Pino e Anna Safroncik – Foto: Instagram

Relazione o flirt tra Valerio e Anna?

L’ex ballerino professionista del talent show di Canale 5 è sempre al centro del gossip in questi ultimi mesi. Dopo aver fatto i nomi dei personaggi famosi del jet set italiano, che ostacolerebbero il suo ritorno in tv, Pino ha lanciato un appello a Gerry Scotti dalle pagine del settimanale Nuovo: “Nel 2002 ero stato scelto per il corpo di ballo de La Corrida, ma dopo la messa in onda della prima puntata, sono stato licenziato con una raccomandata senza alcuna spiegazione. Non può essere solo una coincidenza. Magari Corrado aveva fatto una confidenza a qualcuno e, per paura che io scoprissi tutto, sono stato allontanato dal programma. Mi sono sentito talmente umiliato che mi sono chiuso in me stesso. Del resto allora non pensavo ancora che Corrado potesse essere il mio vero padre. I primi indizi li ho scoperti soltanto una decina di anni fa. Certo oggi mi sembra più chiaro e credo di poter aggiungere una nuova tessera al puzzle”.

LEGGI L’INTERVISTA RILASCIATA DA VALERIO PINO SU ENRICO PAPI

Ora è giunta questa segnalazione scoppiettante al nostro sito sul passato della splendida attrice ucraina naturalizzata italiana e del ballerino professionista italiano. La fonte ci ha svelato di aver visto in atteggiamenti molto intimi e complici Anna Safroncik e Valerio Pino diversi anni fa in un famoso locale romano, l’Art Cafè nel centro di Villa Borghese. “Li ho visti mentre si baciavano con passione e poi sono andati via insieme dall’Art Cafè”, ha concluso l’insider.

Anna Safroncik – Foto: Facebook

Relazione o flirt tra Anna e Valerio? Che cosa è realmente successo tra i due diversi anni fa? Ovviamente siamo pronti a pubblicare eventuali smentite o conferme da parte dei diretti interessati. Stay tuned per saperne di più sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!