Valerio Scanu infuriato sui social: “C’è un gruppo segreto che agisce contro di me”

Valerio Scanu si è sfogato dalla sua pagina social e ha rivelato ai suoi fan che esiste un gruppo segreto che agisce contro di lui. Il vincitore del Festival di Sanremo ha dichiarato che c’è un gruppo di persone che cercano di rappresentarlo. Alcuni di questi approfittatori seriali agiscono in modo del tutto illegale e per fini privati con lo scopo di elargire cospicue somme di denaro.

Il giovane artista sardo Scanu ha asserito: “Questo modus operandi che, a tutti gli effetti, può considerarsi un reato corrispondente al titolo di Circonvenzione di incapace, dura da anni. Visto e considerato che il sottoscritto, Valerio Scanu, si autoproduce da sette anni investendo tutto quello che aveva per continuare a vivere di musica, non posso e non voglio per alcun motivo che questa situazione oltraggiosa si protragga oltre”.

Poi ha lanciato un appello: “Invito, perciò, tutti coloro che hanno supportato e supportano ancora oggi la mia carriera di dissociarsene immediatamente. Agli amministratori di questi gruppi, invece, dico che non si deve mai commettere l’errore di sentirsi al di sopra delle leggi. La verità viene sempre a galla e un leader intelligente, tutto ciò, sa metterlo in conto. Se il leader è solo un personaggio che si approfitta di gente di buon cuore, il risultato è quello di uno st***zo che, il cuore, lo ha perso per strada. Vi aspetto in tribunale, qualora vogliate querelarmi”.

