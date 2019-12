Vanessa Incontrada torna a Barcellona per dare una mano al padre artigiano

Vanessa Incontrada è tornata a Barcellona, insieme con il compagno Rossano Laurini e il figlio Isal, nato nel 2008, per dare una mano al padre artigiano. La famosa e popolare conduttrice tv ha condiviso una foto su Instagram che la ritrae mentre è al lavoro alla bancarella del padre.

La bravissima conduttrice tv e attrice spagnola naturalizzata italiana Vanessa Incontrada aveva già affrontato questo argomento alcuni anni fa durante un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana: “Mio papà è un artigiano, lavora la pelle. Quando va nei mercati e io mi trovo in Spagna vado volentieri a dargli una mano”.

Per poi aggiungere: “Mi divertono molto le reazioni stupite degli italiani quando mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso, come se vivessimo in un’ altra realtà. Ma non siamo tutti così: ho tanti amici che preferiscono spendere i loro soldi in altri modi”.

Una donna umile, semplice e splendida!