Vanya Stone affossa Paolo Ruffini: “Ha tradito Diana Del Bufalo con me e ora mi ha escluso da La Pupa e il Secchione”

Vanya Stone non ci ha pensato due volte e ha deciso di vuotare il sacco su Instagram Story proprio a poche ore dal debutto della nuova edizione del programma tv La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotto da Paolo Ruffini con la partecipazione dell’ex pupa Francesca Cipriani. La 30enne tatuatrice ha colto l’occasione per svelare uno scoop bomba sui social: “Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con me”.

Vanya Stone – Foto: Instagram

La bombastica e sensuale tatuatrice ha accusato il famoso conduttore tv di averla esclusa dal cast delle pupe proprio a causa della loro liaison clandestina. Ieri Vanya è stata durissima nelle storie: “Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione’ e chissà chi lo presenterà quest’anno il programma… Mi avevano mandato il precontratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia… che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi… come vedi, eccoci ancora qui”. La giovane ha condiviso alcuni selfie hot che ritraggono Vanya e Paolo in intimità e complicità.





Un attacco micidiale e durissimo a poche ore dal debutto della nuova edizione del programma tv di Mediaset, che ha lasciato senza parole i fan dell’ex coppia vip formata proprio dal conduttore e da Diana Del Bufalo. Quest’ultima l’aveva accusato di essere un pagliaccio.

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo – Foto: Instagram

Lo scorso mese l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e showgirl aveva dichiarato sui social: “Io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio”.

Per l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, cantante e conduttrice tv non è affatto un periodo facile. La simpatica e ironica artista è in cura da uno psicoterapeuta. Lei confida molto nella psicoterapia.