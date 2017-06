Veronica Maya sogna il quarto figlio: “Ora o mai più”

Veronica Maya sogna il quarto figlio. La 39enne conduttrice televisiva e showgirl italiana è davvero molto entusiasta e felice dei tre figli avuti dal marito Marco Moraci, ma ora vorrebbe diventare mamma al più presto per la quarta volta. La presentatrice televisiva italiana ha dichiarato al settimanale Gente: “Ora o mai più”.

“Quando hai un figlio concentri tutta te stessa su di lui – ha sottolineato Veronica Russo – e pensi sia l’impegno massimo. Quello di cui sei capace. Poi arriva il secondo e ti accorgi che il tuo cuore si divide in equa misura. La fatica raddoppia eppure, magicamente, non ti senti mai stanca. È quando arriva il terzo figlio che scopri di avere risorse inaspettate, nervi saldi e una pazienza che pensavi non ti appartenesse”. Ora spera nel poker!

“Ho fatto tre figli perché lo desideravo e perché Marco (Moraci, ndr) è un uomo speciale – ha sottolineato la star tv -, che mi aiuta e ha un profondo senso della famiglia. Stiamo insieme da sette anni: la nostra storia è stata da subito intensa, piena di progetti. A volte guardiamo i bambini e ci confidiamo che sarebbe bello farne un altro. Mi ero ripromessa che avrei fatto il quarto figlio a 40 anni. Li compio tra un mese: mai dire mai. Anzi, ora o mai più…”.

Trascorre tutto il suo tempo libero con la sua allegra e scoppiettante famiglia: “Tutto il mio tempo libero è per loro e non mi spiace affatto ritornare un po’ bambina. In questo periodo li vedo meno del solito. Faccio Napoli-Roma-Napoli ogni giorno: sveglia alle sei del mattino e ritorno nel pomeriggio, dopo la diretta e la riunione. Rincasare, godermi un po’ i bimbi, dormire a casa abbracciata a mio marito: tutto ciò ha un potere rigenerante del quale non potrei fare a meno”.

Noi speriamo con tutto il cuore che possa realizzare il suo sogno!