Vittorio Sgarbi critica Barbara D’Urso a Live: “Indemoniata, stai spu**anando la Chiesa Cattolica”

Vittorio Sgarbi ha criticato la conduttrice tv Barbara D’Urso durante la puntata di ieri di Live perché ha toccato degli argomenti molto scottanti per la Chiesa Cattolica: dal prete sposato con un altro uomo alla suora che è diventata mamma di due gemelli fino al caso dell’ex monaco benedettino don Mauro che è diventata Rebecca, ex concorrente del Grande Fratello.

Il noto e chiacchierato critico d’arte ha perso la pazienza di fronte alla storia di don Giuliano, che ha deciso di sposare un uomo ma di continuare a dire messa. Sgarbi non si è rivolto al prete, ma alla presentatrice tv Barbara D’Urso: “Cosa dico? Dico che tu sei un’indemoniata. Tu, con l’aria serena nel dire che conosci tanti preti, stai mettendo in scena uno sputtanamento della chiesa insopportabile. È sgradevole perché metti in evidenza dei casi di un certo tipo. Sei un po’ indemoniata!”.

Visibilmente sorpresa ed esterrefatta la padrona di casa Barbara D’Urso ha prontamente replicato al politico e critico d’arte: “Non è vero! Io leggo i giornali e quindi li porto alla luce. Qual è il problema? Stiamo facendo un dibattito!”.

Sgarbi ha poi continuato a battere sul tasto dei suoi ospiti e ha lanciato una frecciatina al vetriolo: “Per me tu fa un’operazione molto abile, ma al contempo pericolosa. A questo punto credo che verrai scomunicata tu”. La Dottoressa Giò ha risposto con ironia: “Mi manca solo quello!”.

Il caso non finirà qui!

Redazione-iGossip