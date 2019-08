Vladimir Luxuria affossa Damiano er Faina: “Per fare carriera si devono offendere presentatrici tv e coppie omosessuali”

Vladimir Luxuria ha affossato la webstar Damiano er Faina per le sue critiche velenose nei confronti di conduttrici tv e coppie gay. La vincitrice ed ex opinionista dell’Isola dei famosi ha criticato duramente la scelta degli autori di Temptation Island Vip 2 di inserire nel cast delle coppie proprio er Faina con la sua fidanzata poiché non rappresenta un buon esempio per tutti quei giovanissimi che seguono il famoso e popolare reality show di Canale 5.

Tantissimi vip del jet set italiano si sono scagliati contro Damiano er Faina e la produzione e gli autori del reality show di Canale 5: dalla vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari a Francesco Chiofalo di Temptation Island fino proprio all’ex deputata di Rifondazione comunista.

Luxuria ha cinguettato: “Tale Er Faina, professione hater sui social, è premiato diventando concorrente di #temptationislandvip da ora in poi per fare carriera si devono offendere presentatrici tv e coppie omosessuali. La stessa tv che lui critica adesso è quella in cui ci vuole sguazzare. Coerenza zero”.

