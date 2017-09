Vladimir Luxuria sarà la modella dello spot di Coconuda

Vladimir Luxuria sarà la modella di Coconuda per la nuova campagna pubblicitaria del marchio di abbigliamento femminile, in onda dal 15 settembre. La novità è stata accolta con gioia da parte del movimento LGBT ed è pronta a far discutere in molti.

All’età di 52 anni, la transgender più famosa d’Italia, già parlamentare e showgirl, è stata scelta per lanciare un messaggio importante, quello della libertà sessuale.

Vladimir Luxuria: “Ho lottato per conquistare il diritto di indossare abiti femminili”

Vladimir Luxuria (sembra che da poco abbia un nuovo amore) ha subito definito la scelta di Coconuda coraggiosa considerala come un traguardo e una grande vittoria. Sono anni, infatti, che Vladimir combatte per diritti uguali per tutti e si augura che la coraggiosa scelta di Coconuda serva a dar voce alle tante persone che faticano ad accettarsi e a farsi accettare.

“Sono stata scelta per lanciare messaggi ben precisi su quanto sia importante accettarsi e amarsi – ha commentato la Luxuria -. Io ho lottato tutta la vita per conquistarmi il diritto di indossare abiti femminili”. Lo slogan della campagna sarà: “Coconuda veste la femminilità”. Complimenti!