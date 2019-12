Walter Nudo e la fidanzata Roberta Nigro escono allo scoperto sui social

Walter Nudo e la fidanzata Roberta Nigro sono usciti allo scoperto sui social. Il vincitore del Grande Fratello Vip 2 ha ufficializzato la sua nuova relazione a Natale. La bellissima foto della neo coppia vip del jet set italiano ha ricevuto un botto di like, commenti e condivisioni.

Walter Nudo e Roberta Nigro – Foto: Instagram

“Semplicemente Buon Natale di cuore a tutti voi, da me e Roberta”, ha scritto il noto personaggio tv e attore nella prima foto con la fidanzata.

La dolce metà del personaggio tv Walter Nudo è di Milano. Secondo alcune indiscrezioni che circolano in Rete pare che i due si siano conosciuti lo scorso giugno e abbiano trascorso una romantica vacanza in Sicilia in estate. Poi hanno deciso di andare a convivere insieme.

Auguri!