Walter Nudo non è più single: la sua nuova fidanzata si chiama Roberta

Walter Nudo non è più single. No, non è tornato insieme con l’ex moglie Céline Mambour. La sua nuova fidanzata si chiama Roberta. Lo scoop è stato lanciato in esclusiva dal settimanale di gossip Chi. Reduce dalla lotta contro ben due ischemie cerebrali causate da un problema al cuore e accusate in una camera d’albergo a Los Angeles, il vincitore del Grande Fratello Vip 3 è tornato a far parlare di sé. I due si starebbero vivendo la loro love story lontano dagli indiscreti obiettivi dei paparazzi, tanto che avrebbero scelto la Sicilia come meta per le loro ultime vacanze estive al posto di altre destinazioni vip.

“Walter Nudo ha ritrovato l’amore – si legge su Chi -. Ma è un amore segreto che non vuol mostrare sui social (al momento). Il vincitore dell’ultimo GF Vip è in dolce compagnia in vacanza in Sicilia. Un ‘mare’ di coccole e selfie privati tra i due sul traghetto per Messina”.

Lo scorso marzo, Nudo aveva confidato di essere in astinenza sessuale da almeno un anno e mezzo: “È da un anno e mezzo che non faccio l’amore. Da ragazzo non mi sono risparmiato, adesso sono più esigente”. Qualche settimana fa la simpatica naufraga vip dell’Isola dei famosi 2018, Francesca Cipriani aveva dichiarato a Novella 2000: «Walter è un uomo impegnato e io ho iniziato a guardami intorno già da un bel po’. In realtà, mi ero infatuata del suo ruolo, del suo personaggio, insomma. Lui non fa per me».

Ora Walter Nudo sembra essere davvero felice e innamorato. Auguri!

Redazione-iGossip