Walter Zenga contro Alda D’Eusanio: “Appena esce dal GF Vip si assumerà la responsabilità di ciò che ha detto”

Walter Zenga è rimasto esterrefatto e sconvolto dalle dichiarazioni rilasciate da Alda D’Eusanio nei suoi confronti durante una chiacchierata con gli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 5. Le dichiarazioni al vetriolo rilasciate da Alda D’Eusanio con Andrea Zenga e gli altri concorrenti hanno mandato su tutte le furie l’ex portierone dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio.

Ospite nel salotto tv di Barbara d’Urso a Live, il famoso allenatore ed ex portierone interista non ha affatto gradito le parole della giornalista, opinionista e conduttrice tv. Alda D’Eusanio rivolgendosi ad Andrea Zenga ha asserito: «Tuo padre è venuto qui solo perché è stato attaccato sui social».

La reazione di Zenga ha spiazzato tutti: «Io sono un padre e nessuno si deve permettere di parlare di me e dire che non faccio il padre, sono cose volgari e queste persone quando usciranno avranno la responsabilità di ciò che hanno detto. Sfido chiunque a sentirsi dire robe del genere da persone che non ho mai visto visto. Nella casa hanno detto delle cose pesantissime. Io ho 60 anni so cosa vuol dire fare il padre e fare il genitore».

Gli altri opinionisti di Live – Non è la D’Urso l’hanno invitato a calmarsi. La querelle tra Alda e Walter finirà in tribunale? Staremo a vedere!