Wanda Fisher avvinghiata a Daniele Pompili, baci e strusciate hot: spuntano foto bollenti

Wanda Fisher avvinghiata a Daniele Pompili! Baci e strusciate hot tra la 72enne cantante Vanda Radicchi e il 32enne web influencer e personaggio tv. Atmosfera bollente e palpatine sexy tra l’artista originaria di Crotone e l’ex fidanzato della vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, Floriana Secondi.

Negli scatti audaci che noi di iGossip.it vi proponiamo in esclusiva sono entrambi in costume e tra i due scatta anche un bacio appassionato! Le foto documentano un’atmosfera molto caliente tra Daniele Pompili e Wanda Fisher!

Continuate a seguirci perché molto presto ne sapremo qualcosa in più.

Daniele Pompili ha un figlio segreto?

Inoltre in questi giorni vi abbiamo parlato del fotomodello e influencer calabrese Daniele Pompili anche perché ha condiviso alcune storie e foto con i suoi follower di Instagram, che lo ritraggono in compagnia di un bambino di nome Domenico, che pare essere proprio suo figlio! Lui non si è sbilanciato molto sui social, lasciando un alone di mistero.

Stay tuned!