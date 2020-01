Wanda Nara parla del marito Mauro Icardi e del Grande Fratello Vip 4

Wanda Nara ha parlato del marito Mauro Icardi e della sua esperienza come opinionista fissa al Grande Fratello Vip 4 durante un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. La super mamma vip argentina sta attraversando un periodo davvero molto roseo dal punto di vista professionale. Dopo la sua attività di showgirl e valletta al programma sportivo di Canale 5, Tiki Taka, Wanda è entrata nelle case degli italiani con la sua grinta e determinazione grazie al reality show più longevo e famoso della televisione nazionale.

Wanda Nara – Foto: Facebook

Lei ama le sfide e le nuove avventure professionali. L’ex moglie di Maxi Lopez ha dichiarato al settimanale: “Per me è la prima volta ma mi piace provare cose nuove. Non cerco l’applauso facile. Preferisco dire quello che penso. Per me è tutto nuovo, ma mi fanno sentire a casa”.

Wanda Nara fa la spola tra Milano e Parigi. Suo marito infatti ha lasciato l’Inter per trasferirsi al Paris Saint-Germain. La moglie del calciatore argentino Mauro Icardi ha rivelato anche il segreto del loro amore. Qual è? “Ascoltarci e cercare di renderci felici”, ha spiegato la modella e soubrette argentina.

Nonostante la distanza, la coppia tenta di ritagliarsi sempre del tempo per sé: “È difficile – ha ammesso Wanda -, abbiamo sempre qualcosa da fare con i bimbi. Ora che lui è in Francia, poi, dobbiamo ottimizzare i tempi. Ma non ci piace uscire, così messi a letto i ragazzi abbiamo del tempo per noi: ordiniamo un sushi, parliamo, vediamo un film”.