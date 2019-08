Wanda Nara smentisce il tradimento di Mauro Icardi con la trans Guendalina Rodriguez: “Fake news”

Wanda Nara ha smentito categoricamente il tradimento del marito Mauro Icardi con la transessuale Guendalina Rodriguez a Tiki Taka. La showgirl argentina ha bollato questa indiscrezione rilanciata alcuni mesi fa anche da diversi giornali sportivi come la classica bufala e fake news inventata ad hoc dall’escort transessuale, che è in cerca di popolarità e visibilità.

Non è di certo la prima volta che la transessuale Guendalina Rodriguez rivela di essere andata a letto con diversi personaggi famosi del jet set italiano: dal modello Gennaro Lillio all’ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Dal Corso.

Ora ci ha pensato la soubrette e modella argentina a bollare questo gossip come fake news durante l’ultima puntata del programma sportivo Tiki Taka: “Hanno detto che io ero incinta e non sono incinta. Magari era qualche hamburger in più! Hanno detto che Mauro mi aveva messo le corna con un trans: non è vero, per adesso non gli piacciono. Non è roba uscita sui social network, è roba uscita sui giornali. Si era detto che c’era un accordo con la Juve nei primi giorni e non era vero. Si era detto che io ero in segreto a Napoli ma non vado a Napoli da sette anni”.

Alcuni mesi fa Guendalina Rodriguez aveva svelato su Twitter: “Ragazzi si sono stata a letto con Mauro Icardi e presto dirò tutta la verità. Ho cancellato i tweet precedenti semplicemente perché sono stata minacciata dalla signora Wanda Nara, ma causa del suo male pianga se stesso… lui mi ha sco**ta anche da Dio”. Un’altra bufala è servita!

Redazione-iGossip