Wanda Nara su Maxi Lopez: “Quando mi sono fidanzata con Mauro Icardi, lui stava già insieme a un’altra ragazza”

Wanda Nara è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Maxi Lopez durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020. L’opinionista fissa del reality show di Canale 5 ha risposto alla domanda del conduttore Alfonso Signorini sul paragone tra la sua storia sentimentale e quella di Clizia Incorvaia.

La moglie del calciatore argentino Mauro Icardi è stata molto diretta, come sempre: “Ho vissuto malissimo all’epoca perché non siamo abituati a vedere certe cose fatte da una donna… è stato difficile togliermi quella macchia. Alla fine quando io mi sono fidanzata con Mauro, Maxi stava già insieme ad un’altra ragazza, ma non lo diceva”.

La super mamma vip di Valentino Lopez, Benedicto Lopez, Isabella Icardi, Francesca Icardi Nara e Constantino Lopez ha poi concluso: “Penso che se io avessi iniziato una relazione con un altro uomo non sarebbe successo niente. A Maxi non interessava già più nulla della mia vita. Ma dato che ho iniziato una storia con una persona che lui conosceva, è scoppiata la bomba”.