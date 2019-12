Whoopi Goldberg stregata dalla Puglia: “Comprerò casa qui per le mie vacanze”

Whoopi Goldberg è rimasta letteralmente e completamente stregata dalla Puglia. La celebre diva di Hollywood ha annunciato che comprerà casa per trascorrere le sue vacanze. L’attrice americana nonché premio Oscar come non protagonista per Ghost conosceva già il tacco d’Italia perché uno dei suoi più cari partner di lavoro ha nonni pugliesi.

Cibo, mare e beni architettonici hanno colpito la star hollywoodiana. Whoopi è arrivata all’aeroporto di Brindisi qualche giorno fa e ha raggiunto il mare salentino, nella zona di Tricase. Ha accompagnato i suoi spostamenti con una serie di stories su Instagram.

In una sua storia social ha dichiarato: “Guardate il colore dell’acqua – ha detto – Non sarebbe bellissimo se tutta l’acqua del mondo fosse così? Lo sapete che potremmo farlo succedere, vero? Stavo per tuffarmi, ma poi ho pensato che non volevate vedermi nuda”.

L’attrice americana non ha dubbi: “La Puglia ha molte cose che voglio vedere, perché forse potrei prendere una piccola casa qui, per quando sarò in vacanza”. Il video è stato pubblicato sui social anche dal Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano che ha scritto: “Benvenuta Whoopi Goldberg. La nostra casa è la tua”.