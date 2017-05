Yari Carrisi dopo la fine della sua chiacchierata e mediatica love story con l’attrice e cantante Naike Rivelli ha trovato di nuovo il sorriso in amore. Il figlio di Romina Power e Al Bano Carrisi ha ufficializzato la sua nuova relazione d’amore con una ragazza portoghese al programma tv di Storie Vere su Rai 1. Chi è la nuova fidanzata di Yari? E’ una ragazza portoghese, che nella vita fa l’avvocata di diritti umani e si è recentemente trasferita in uno studio a Sanremo.

L’ex fidanzato di Naike Rivelli, Yari Carrisi, ha raccontato alla presentatrice tv Eleonora Daniele com’è nata la loro liaison, anche se lui preferisce andare con i piedi di piombo parlando di amicizia e non di storia d’amore: “Prima di tutto ci dev’essere l’amicizia: non ci devono essere segreti né barriere. L’ho conosciuta sull’Himalaya, per ora è nata un’amicizia. Mi ha colpito la sua intelligenza, la sua trasparenza e anche il suo sorriso”.

Archiviata la sua storia precedente con la bollente e sexy attrice e cantante Naike Rivelli, Yari ha un grande sogno nel cassetto: “Mi conosco molto meglio quando non ho niente, quando mi ritrovo solo in mezzo all’Himalaya. Il mio sogno sarebbe andare a vivere in India per il resto della vita. Dal primo momento in cui mi sono ritrovato lì mi è sembrato che ci fossi già stato in una vita precedente. Finora mi ha trattenuto la famiglia: mi sento responsabile e c’è anche tanto affetto”.

Com’è nata la sua passione per la spiritualità? “Ero a New York alla fine degli anni ’90 – ha specificato Yari Carrisi -, ero l’unico vicino di casa di Alen Ghisbert. E’ iniziata un’amicizia fra noi, ma poco dopo è morto tutto d’un tratto. Il giorno dopo la sua morte attorno al suo letto c’erano i monaci tibetani che lo aiutavano a raggiungere la prossima vita. Lì ho sentito una sensazione fortissima che mi ha fatto trovare la via verso il Tibet e verso un villaggio che si chiama proprio Yari. Da lì è iniziato tutto un percorso: ho lasciato l’Occidente e sono entrato in Oriente”.