Grande Fratello Vip 6, anticipazioni e news. Alfonso Signorini è stato confermato al timone del GF Vip 6. Il direttore del settimanale di gossip Chi condurrà anche la nuova edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5. La decisione ha spaccato in due il popolo del web. Poche settimane fa Signorini ha dichiarato a Il Punto Z di Tommaso Zorzi che vorrebbe la sorella di Tommaso Zorzi come concorrente. Ora Alberto Dandolo ha rivelato su Oggi che le altre papabili e corteggiatissime concorrenti sono l’ex giornalista pugliese Loredana Lecciso, la showgirl e modella campana Raffaella Fico e la celebre e amata attrice Sandra Milo.

Loredana Lecciso – Foto: Facebook

Per la verità questi nomi erano in lizza anche nelle precedenti edizioni del GF Vip. Ora Dandolo ha sottolineato: “Gli autori del Grande Fratello Vip sono già a lavoro per formare il cast della prossima edizione dello show. Tra i personaggi più corteggiati dal Biscione vi è sicuramente Loredana Lecciso. Accetterà quest’anno? Intanto si punta anche su Sandra Milo e Raffaella Fico“.

Raffaella Fico – Foto: Instagram

E voi chi vorreste nel prossimo cast di concorrenti della sesta edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5? Chi sono i vostri vip preferiti che vorreste all’interno della Casa più spiata d’Italia?